L’ordine, da parte del Comune, è stato chiaro. Le luci di Natale? Dovranno essere accese dal primo dicembre. E in città, gli operai della ditta che si è aggiudicata l’appalto da oltre 200mila euro – la Corsa Luci New di Pula – sono già in azione: tutti gli alberi di via Dante sono stati già addobbati e, entro fine mese, le luminarie saranno installate dal centro alla periferia. E c’è una novità: per la prima volta, infatti – salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto – verrà “illuminato a festa” anche la facciata esterna del mercato rionale di Santa Chiara a Stampace. Luci e simboli natalizi confermati, invece, in tutti gli altri mercati rionali: San Benedetto, Is Mirrionis, Sant’Elia e Is Bingias a Pirri. E c’è già l’ok definitivo anche per l’ultimo tratto del Corso Vittorio, per via Is Mirrionis e per il lungo viale Sant’Avendrace. Ed ecco la data ufficiale dell’accensione sincronizzata: domenica primo dicembre. Dopo le polemiche di dodici mesi fa – con alcune strade cagliaritane o rimaste “al buio” o che hanno potuto godere delle luminarie con oltre una settimana di ritardo sulla tabella di marcia – gli intoppi dovrebbero essere inesistenti.

E il Comune ha già dato mandato alla ditta pulese di installare un maxi albero di Natale “artificiale”, alto dieci metri, composto solo da luci: “Dobbiamo solo definire la piazza, questione di giorni”, spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “stiamo cercando di organizzare una Cagliari più colorata rispetto ai natali passati, garantendo ‘luce’ al maggior numero possibile di vie”.

L'articolo A Cagliari è già Natale, città addobbata a festa con le luminarie proviene da Casteddu On line.