“Traversèe-Traversata”: il reading musicale di Porcu e Giaccone

Il tema dei migranti raccontato nell’ex Monte Granatico di Baradili

Il reading musicale dal titolo “Traversèe-Traversata”, di e con Dimitri Porcu e Stefano Giaccone, si terrà questo sabato nell’ex Monte Granatico di Baradili, sede dove sarà esposta fino al 27 ottobre anche la mostra “Pinocchio & Friends”, la personale di Federico Coni, in arte “Mastrodascia”.

Il reading, che avrà inizio alle 18, affronterà il tema dei migranti, dell’attraversamento del mare e delle Alpi. Donne e uomini naufraghi nell’economia globale che cercando di transitare incolumi dal primo mondo industriale a quello informatico e globalizzato.

Lo spettacolo vedrà in scena due attori/musicisti, ai lati opposti di un baule che da quasi cento anni viaggia con nonni, padri, figli tra Sant’Antioco, Tunisia, Marsiglia, Lione, Cagliari, New York e il fiume Po, a Torino. Due voci musicali e poetiche accompagnate dalla musica del sassofono e del clarinetto, che racconteranno di questa lunga traversata in diverse lingue del mondo.

Sarà un momento creativo in movimento, tra canzoni, poesia, immagini, racconti, unendo tre lingue differenti:la lingua francese, quella italiana e sa lingua sarda.