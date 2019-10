Scirocco fortissimo e temporali a Cagliari e in Sardegna, scatta l’allerta meteo

Nove ore di allerta meteo gialla, a partire dalle 15 di mercoledì 23 ottobre e sino alla mezzanotte di giovedì ventiquattro. A diramare l’avviso è la Protezione Civile. Il colore è il “giallo”, il più basso, e riguarda tutto il Campidano, l’Iglesiente e il Flumendosa Flumineddu. Il maltempo, insomma, è in arrivo sull’Isola, “spinto” dalla Penisola iberica. Si tratta del primo bollettino “critico” diramato dagli esperti da quando l’estate, almeno sul calendario, è finita. Le previsioni, poi, non sembrano promettere nulla di buono: tutti i principali portali meteo, nazionali e internazionali, mostrano una cella temporalesca in arrivo sull’Isola proprio tra la tarda serata di mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì. Un vortice di instabilità destinato a “colpire” in pieno tutta la Sardegna, da ovest ad est.

