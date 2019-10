Contributi economici alle famiglie numerose con tre o più figli

Domande entro l’8 novembre prossimo

“La famiglia cresce” è il bando di sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi che la giunta regionale ha pubblicato lo scorso 3 ottobre. Le domande si potranno presentare al comune di residenza entro l’8 novembre prossimo.

L’importo del contributo per l’anno 2019 è di 160,00 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico.

La Giunta regionale ha stabilito la concessione di contributi economici alle famiglie numerose (con 3 o più figli fiscalmente a carico), di età compresa fra 0 e 25 anni, con un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro che non abbiano beneficiato del sussidio come previsto dalla precedente delibera n.8/64 del 19/02/2019.

Per informazioni e moduli di domanda ci si può rivolgere all’Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza oppure all’Ufficio di Piano del Plus di Oristano.

Martedì, 22 ottobre 2019

