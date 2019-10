“IV Novembre”: concorso per gli studenti di Bosa promosso dal Comune

“IV Novembre”: il concorso d’idee per gli studenti di Bosa

Si celebra il 101° anniversario dell’Unita Nazionale e le forze armate

In occasione delle celebrazioni del IV novembre, l’amministrazione comunale di Bosa bandisce un concorso dal titolo “IV Novembre” per celebrare il 101° anniversario dell’Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate.

Rivolto agli studenti delle scuole elementari e superiori di primo grado, il concorso vuole essere un’occasione di sensibilizzazione per i giovani studenti verso temi come quelli della patria e dell’unificazione nazionale, ma anche verso la cura e la valorizzazione di una delle piazze storiche della città dove sorge il monumento ai caduti realizzato dall’architetto Bazzani.

Le premiazioni si terranno durante la manifestazione celebrativa che avrà luogo proprio in piazza “IV novembre” il 4 novembre a Bosa.

Come partecipare

I lavori dovranno incentrarsi sul tema della grande guerra, dei caduti bosani e del monumento a essi dedicato, a valori di patria dovere e nazione. Saranno ammessi a partecipare elaborati grafici (disegno, pittura, scultura, e grafica); elaborati musicali (canzoni o melodie) ed elaborati scritti (saggi, racconti, testimonianze).

I lavori dovranno esser consegnati entro e non oltre il 1 novembre, e potranno esser consegnati a mano presso l’ufficio di protocollo del comune di bosa o inviati direttamente in formato digitale via pec a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e per conoscenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Se consegnati in formato digitale, gli elaborati grafici e testuali dovranno esser in formato pdf o power point mentre gli elaborati musicali in formato mp3.

Tutti i lavori, dopo esser stati consegnati e valutati, saranno poi conservati negli archivi comunali e, quindi, non verranno restituiti. Ai lavori consegnati dovrà esser allegato il modulo di partecipazione al concorso scaricabile dal sito del comune.

Premiazioni

I lavori saranno valutati da una commissione composta dal sindaco che la presiede, insieme a tre assessori e due consiglieri comunali.

Ai vincitori verranno dati in premio tre buoni da spendere per l’acquisto di libri o cancelleria:1° premio 50 euro; 2° premio 30 euro; 3° premio 20 euro;

Martedì, 22 ottobre 2019

