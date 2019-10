Impianto di Riola fermo: possibili problemi nell’erogazione dell’acqua

Black-out elettrico, interessati anche Zeddiani, Nurachi e Baratili San Pietro

Possibili problemi nell’erogazione dell’acqua, domani, nei comuni di Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi e Baratili San Pietro per la mancanza di energia elettrica, dalle 9 alle 16, nell’impianto di sollevamento idrico di Mandrainas, nel comune di Riola Sardo.

Eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi dalla tarda mattinata in base al consumi delle scorte nei serbatoi.

La società E-distribuzione dovrà eseguire un intervento di manutenzione nelle linee elettriche che alimentano l’impianto. I lavori comporteranno il blocco della centrale di sollevamento e di conseguenza l’alimentazione dell’acquedotto.

Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che consentirà di garantire l’erogazione idrica all’utenza sfruttando le scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi cittadini: i tecnici del Gestore, inoltre, eseguiranno le manovre in rete ottimizzare la distribuzione della risorsa disponibile.

Il servizio sarà nuovamente ripristinato a pieno regime non appena saranno conclusi i lavori sulle linee elettriche.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Le operazioni saranno eseguite in pieno coordinamento tra i tecnici dell’Azienda elettrica e Abbanoa con l’obiettivo di evitare disagi.

Martedì, 22 settembre 2019

L'articolo Impianto di Riola fermo: possibili problemi nell’erogazione dell’acqua sembra essere il primo su LinkOristano.it.