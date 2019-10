Svezzamento e alimentazione del bambino: incontro all’Assl

Scopo dell’appuntamento è quello di illustrare ai futuri e ai neogenitori le differenti modalità di introduzione dei cibi nell’alimentazione del bambino, accanto al latte materno. “Al contrario di quanto si credeva in passato”, spiega la pediatra Maria Antonietta Grimaldi, responsabile del Consultorio di Oristano ed organizzatrice dell’evento, “oggi è stato appurato che non esiste uno schema rigido per avviare il bambino ai nuovi cibi. I nuovi orientamenti ci dicono che il piccolo può attingere dal piatto dei genitori, con gli opportuni accorgimenti per favorirne la masticazione e la digeribilità, e condividere con la sua famiglia gli stessi cibi”.

Lo svezzamento e l’introduzione al cibo è un tema delicato e importante per lo sviluppo sano e corretto del bambino. Per questo motivo il Consultorio di Oristano, a sostegno delle famiglie, ha organizzato questo incontro. All’evento sono invitati a partecipare non solo i genitori, ma anche i loro bambini. L’accesso è aperto a tutti e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Il Consultorio familiare di Oristano organizza un incontro sullo svezzamento e sull’alimentazione complementare del bambino, giovedì 24 ottobre, dalle ore 15 alle 17. Un incontro a tema per i genitori dedicato all’alimentazione complementare guidata dal bambino, una modalità di introduzione dei cibi alternativa al rigido schema dello svezzamento.

L’alimentazione complementare su richiesta è anche un’occasione perché l’intera famiglia, adulti compresi, riscopra una sana alimentazione: le buone pratiche solitamente adottate per la preparazione dei cibi per i più piccoli – come quelle di moderare sale e dolci e preferire ingredienti locali e di stagione – verranno così estese a tutti.

“Cucinare e mangiare sano ed equilibrato”, informa la responsabile del Consultorio familiare di Oristano, “dovrebbe essere una buona abitudine per tutta la famiglia: per proteggere la propria salute e prevenire le malattie è fondamentale una buona alimentazione, che deve essere mantenuta non solo nei primi anni, ma nell’intero arco della vita”.

Abituare i bambini fin da piccoli a mangiare bene e condividerne i menù con mamma e papà può quindi essere un buon punto di partenza per educare ed educarsi a una corretta alimentazione.

Infine mangiare a tavola tutti insieme gli stessi piatti, oltre che favorire nel bambino l’attitudine a sperimentare tanti gusti diversi, ha anche il vantaggio di trasformare il momento dei pasti in un’occasione di socializzazione per l’intera famiglia, che si trova riunita a condividere non solo i cibi, ma il proprio tempo.

