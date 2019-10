Pirri, in casa 170 grammi di marijuana: pregiudicato arrestato a Santa Teresa

Cagliari, pregiudicato trovato in possesso di marijuana: arrestato dalla polizia.

Continuano i controlli della Squadra Mobile nelle diverse zone della città per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I “Falchi” hanno proceduto all’arresto di Vincenzo Rais, cagliaritano di 38 anni.

Da diversi giorni gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando l’abitazione dell’uomo, nel quartiere di Santa Teresa, nei pressi della quale era stata notata la presenza di diversi giovani che si riteneva potessero essere acquirenti di stupefacente.

L’azione dei poliziotti è scattata ieri mattina, quando hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di Rais, persona già nota alle forze dell’ordine, procedendo ad una accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire, debitamente occultati, 170 grammi di marijuana, suddivisi in quattro involucri.

Rais, tratto in arresto, è stato condotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza per direttissima.

