Venerdì 25 ottobre, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, debutta a Cagliari come conferenziere Luca Scarlini che presenta Macbeth di Giuseppe Verdi, in un incontro con il pubblico. L’opera va in scena, giovedì 31 ottobre alle 20.30 (turno A), quale settimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso alla presentazione è libero.

Luca Scarlini – Saggista, drammaturgo, storyteller. Dopo aver insegnato all’Accademia di Brera e in altre istituzioni italiane e straniere, insegna attualmente allo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano e scrive per il Teatro Regio di Torino, così come per molte altre istituzioni teatrali e musicali in Italia e in Europa. In passato ha collaborato con Rai Radio3 e ha scritto, in diversi contesti, sulle relazioni tra musica e società. Tra i suoi libri vanno ricordati: La musa inquietante (Cortina), Equivoci e miraggi (Rizzoli), D’Annunzio a Little Italy (Donzelli), Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), che affronta il tema dei castrati dal punto di vista della società del tempo. Recentemente ha scritto Un paese in ginocchio (Guanda) e Sacre sfilate (Guanda).

L'articolo Luca Scarlini presenta “Macbeth” di Giuseppe Verdi al Teatro Lirico di Cagliari proviene da Casteddu On line.