Inchiesta Assl: l’ex commissaria Porcu sospesa dal gip di Oristano

Analogo provvedimento assunto anche a carico dell’ex responsabile dell’ufficio infermieri, Angelo Piras

Scatta la sospensione dai pubblici uffici per l’ex commissario dell’Asl di Oristano Maria Giovanna Porcu, residente a Macomer, attuale responsabile del distretto sanitario di Ales e Terralba della stessa Assl, coinvolta nell’inchiesta sui concorsi all’Azienda sanitaria oristanese, che sarebbero state pilotate favorendo persone legate al Partito dei sardi, in cambio di un sostegno elettorale da parte dei beneficiari. Il provvedimento è stato assunto dal gip del tribunale di Oristano Annie Cecile Pinello, ad una settimana dall’interrogatorio della funzionaria che non potrà operare nei pubblici uffici per un anno.

Analogo provvedimento di sospensione è stato assunto dal gip nei confronti di Angelo Piras, originario di Gavoi, già responsabile dell’ufficio professioni infermieristiche della stessa Asl oristanese. Piras si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, mentre Porcu aveva risposto alle domande per quasi tre ore, rigettando le accuse. All’ex commissario si contesta di aver indetto nuovi concorsi e di non aver utilizzato, invece, le graduatorie esistenti. Inoltre avrebbe favorito la nomina proprio di Angelo Piras alla guida dell’ufficio professioni infermieristiche a danno della seconda in graduatoria.

L’ex commissario Porcu è accusata anche di non aver dato risposta ai quesiti posti dall’ex consigliere regionale Angelo Carta, allora componente della commissione d’inchiesta sulla sanità in Sardegna, relativamente alle assunzioni interinali.

Nei giorni scorsi un provvedimento di sospensione dal servizio era stato assunto dal commissario dell’Ats Giorgio Steri nei confronti dei quattro indagati ora agli arresti domiciliari: i dirigenti medici Antonio Onorato Succu (che è anche sindaco di Macomer, ed anche in questo caso è sospeso dall’incarico), primario all’ospedale di Nuoro; Augusto Cherchi (ex consigliere regionale), primario all’ospedale di Oristano; Salvatore Manai, caposala nel blocco operatorio dell’ospedale San Martino; e Giovanni Piras, responsabile dell’ufficio professioni infermieristiche, sempre all’ospedale San Martino di Oristano. Per quanto riguarda la posizione di Piras oggi è atteso il riesame dopo il diniego del gip alla revoca degli arresti domiciliari. Giovanni Piras era stato l’unico dei quattro arrestati a rispondere alle domande del gip nell’interrogatorio di convalida, durante il quale gli altri tre indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Martedì, 22 ottobre 2019

