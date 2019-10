Prorogate le iscrizioni al concorso fotografico “Sulla Madre Terra”

Le informazioni utili per partecipare all’iniziativa della Caritas diocesana

La scadenza per la partecipazione al Concorso fotografico “Sulla Madre Terra” è stata posticipata fino a domenica 10 novembre. Lo ha annunciato la Caritas Diocesana Arborense, organizzatrice del concorso.

“Questo concorso”, fa sapere in una nota la direttrice della Caritas diocesana Giovanna Lai, “vuole essere uno stimolo per l’intera comunità per riscoprire e valorizzare le bellezze nascoste del nostro territorio, spesso in pericolo, e allo stesso tempo per liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto”.

Si articola in due sezioni: “Tutela del Creato” e “Migrazione e Integrazione”. Il bando aggiornato e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito della Caritas di Oristano.

Le fotografie, in bianco e nero o a colori di ambienti e persone, dovranno pervenire alla Caritas Diocesana entro il 10 novembre.