Vendite di immobili bloccate nei piani di zona: “È Roma che non decide”

Vendite di immobili bloccate nei piani di zona: “E’ Roma che non decide”

Parla il vicesindaco Massimiliano Sanna: “Manca ancora una norma certa. Stiamo sollecitando il Ministero”

Roma non decide e a sua volta Oristano, che da Roma dipende, non può decidere. L’assessore al bilancio e vicesindaco del Comune di Oristano Massimiliano Sanna interviene così sul problema sollevato dall’ex vicesindaco Giuseppina Uda, relativamente al blocco delle cessioni di appartamenti e case a schiera nei piani di zona di Oristano. Fino a dicembre 2018, era ancora possibile, con le vecchie normative, attraverso il pagamento di un “vincolo”, vendere o donare la propria casa, acquisita proprio nei piani di zona, presenti nei quartieri di Torangius, San Nicola, in via Brianza e in via Casu, e nelle frazioni di Silì e Torre Grande. Ora però, la situazione è bloccata dalle nuove normative nazionali e vendere o acquistare un immobile non è più possibile.

L’attuale amministrazione comunale rassicura, però, il vicesindaco sta seguendo il problema: “Non è una questione di coraggio”, afferma il vicesindaco Massimiliano Sanna. “Siamo bloccati perché ancora non c’è un decreto che abbia un testo definitivo, e che ci permetta di stabilire i criteri di valutazione”.