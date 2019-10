Sos a Selargius per la scomparsa di una 16enne: “Chi ha visto mia figlia?”

Sos a Selargius per la scomparsa di una sedicenne. Aurora Monni, questo il suo nome, ieri non è tornata a casa e il suo cellulare è spento. Ha sedici anni, è alta circa 160 centimetri e ha gli occhi e i capelli neri. Il padre Palmerio sta già avviando le pratiche per denunciare la scomparsa ai carabinieri: “Ieri sera mia figlia aveva un incontro con il gruppo folk cittadino, sarebbe dovuta tornare a casa, al massimo, alle 23. Qualcuno mi ha detto che l’ha vista nella zona del Comune con tre ragazzi, non ho nessun’altra segnalazione. Indossava una felpa nera con un teschio, ben visibile. Chiunque la veda la fermi e ci parli e mi chiami subito al +393348777852”.

