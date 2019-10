Fine della paura, ritrovata la 23enne di Villaputzu scomparsa a Roma

È stata ritrovata e sta bene la 23enne di Villaputzu scomparsa cinque giorni fa da Roma. Il tam tam sui social, contemporaneamente agli articoli pubblicati dal nostro giornale, hanno sortito l’effetto sperato. Ad annunciate il lieto fine è il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, con un post sul suo profilo personale di Facebook: “In merito alla scomparsa della nostra concittadina, vogliamo tranquillizzare tutti sul fatto che notizie certe e attendibili garantiscono che sta bene ed è al sicuro. Ora si trova in un presidio ospedaliero sotto le premurose cure di medici specialisti. Visti i numerosi e fuorvianti messaggi che si stanno diffondendo nella rete e vista anche l’evidente apprensione che la vicenda ha suscitato in tutta la nostra comunità, l’amministrazione comunale ritiene doveroso richiedere il rispetto della privacy della giovane. Chiediamo a tutti di rispettare quanto possibile il silenzio su questa vicenda, per garantire la sicurezza e la tranquillità” della ragazza” in questa fase così delicata, favorendo una definitiva e positiva risoluzione della sua situazione e dell’intera vicenda”.

