Villaputzu, scomparsa una ragazza di 23 anni: “Era in viaggio con la mamma, aiutateci a ritrovarla”. Anche “Chi l’ha visto” ora si occupa del caso di Kenya Secci, la ragazza del Sarrabus che ha fatto perdere misteriosamente le proprie tracce. “La ragazza sparita a Roma ed è stata avvistata per l’ultima volta a Firenze”. Cresce l’angoscia dei familiari che “pregano chiunque avesse informazioni utili di contattare i seguenti numeri: 3279145657 – 3484908065”, questo l’appello che si sta diffondendo in tutti i social network, raccolto anche da Casteddu Online. La ragazza secondo le descrizioni è alta un metro e 65 centimetri, bionda con occhi castani: la ragazza si è allontanata dalla hall dell’hotel “De Luxe Rooms” di via Catone a Roma, dove aveva passato la notte insieme con la mamma Rocio Contreras, messicana. Quando è sparita aveva addossoscarpe bianche, jeans chiari, un maglione nero e un gilet grigio chiaro.

L'articolo Villaputzu, scomparsa una ragazza di 23 anni: “Era in viaggio con la mamma, aiutateci a ritrovare Kenya” proviene da Casteddu On line.