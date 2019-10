Un applauso per la riapertura della Grotta della Vipera, ma quando toccherà alle stele della villa di Tigellio?

Bene, abbiamo letto sugli organi di informazione e abbiamo visto in

televisione che è stata finalmente riconsegnata ai cittadini e al

mondo della cultura la storica ” Grotta della Vipera ” : un applauso a tutti quelli che

hanno lavorato per ridare il dovuto splendore ad un simbolo della

Città, la vecchia e la nuova Giunta municipale, la Sovrintendenza ai i Beni Archeologici, i

tecnici e gli operatori che hanno consentito il migliore recupero di

un bene così prezioso.

La Sovrintendente Maura Picciau ha voluto dare risalto soprattutto

agli scritti sulle pareti, nuovamente leggibili attraverso l’utilizzi

di particolari tecnologie.

Ne siamo orgogliosi e facciamo il nostro migliore plauso. Ma,

contemporaneamente, le chiediamo, o meglio rivolgiamo un auspicio

anche all’Assessore alla cultura della Città Paola Piroddi, che è anche una speranza che

coltiviamo inascoltati da anni : vedere restaurate e leggibili gli

scritti delle due “stele” romane, che sono abbandonate proprio a ridosso della cancellata in Via

Tigellio, parte integrante del percorso turistico della Valle di

Palabanda. Credo che non ci vogliano tanti soldi per provvedere a dare l’antico splendore anche

a queste due piccole ma significative testimonianze della storia

romana di Cagliari.

E dato che siamo in Via Tigellio, non solo la Sovrintendente ma anche

la Giunta Municipale dovrebbero fare una capatina al ” buco con

transenne” che resiste da oltre due anni, in pieno totale abbandono, all’inizio del

vicolo : la sotto ci sarebbe un tratto di fogna romana. Per ora, si

tollera che ci sia una vera

fogna moderna a cielo aperto. Purtroppo !!!

Marcello Roberto Marchi

