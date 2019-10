Cera: “Consorzio di bonifica più vicino al Terralbese”

Plauso del consigliere regionale all’operato del commissario del Consorzio Carrus

Con la prossima apertura, nel mese di novembre, a Marrubiu di un ufficio del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese si viene a concretizzare la pressante esigenza invocata da anni dai consorziati della piana di Terralba e di Arborea. Dopo il procedimento di accorpamento del Consorzio di Bonifica locale i consorziati avevano visto il progressivo allontanamento del Consorzio di Bonifica oristanese dal territorio e dagli associati del terralbese, con numerosi problemi nella ordinaria gestione quotidiana di servizi.

Su questo importante provvedimento il consigliere regionale e sindaco di Arcidano Emanuele Cera dichiara di “esprimere grande soddisfazione per l’operato del Commissario del Consorzio di Bonifica Cristiano Carrus, per aver accolto senza esitazione rispetto al passato, le istanze presentate dagli associati del terralbese”.

Il consigliere Cera aveva avanzato una precisa istanza al commissario Carrus lo scorso 26 settembre, con la quale veniva rappresentata la pressante esigenza dell’apertura della sede decentrata a Marrubiu.

“Con l’avvio del servizio nel terralbese”, sottolinea il consigliere Cera, “oltre a facilitare la gestione delle attività amministrativa, si consente di far risparmiare tempo e danaro agli associati che si vedevano costretti oramai da troppo tempo ad andare per ogni piccola richiesta ad Oristano”.

“Ma i maggiori vantaggi”, prosegue il consigliere Cera”, si ritiene che siano rappresentati proprio dall’impegno profuso in questo brevissimo arco di tempo nella gestione commissariale nel voler accrescere la qualità dei servizi sia nella manutenzione dei manutenzione dei canali e delle condotte che nella erogazione dell’acqua. Sempre più la gestione dell’acqua in agricoltura deve essere saggia, controllata e sostenibile, utilizzando tutti gli strumenti più avanzati per evitare disservizi, perdite e usi impropri”.

Lunedì, 21 ottobre 2019

