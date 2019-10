Digitalizzazione industriale in Sardegna: Regione e imprese a confronto

A Siamaggiore il presidente Solinas e l’assessore Pili con i manager più affermati

Si parlerà di innovazione e digitalizzazione industriale nel convegno che si svolgerà domani mattina a Siamaggiore, presso la locanda da Renzo alle 10.30.

L’industria regionale che si attesta, come incidenza statistica nella contribuzione alla formazione del PIL, al di sotto della media nazionale, ragionerà sul fattore innovazione e digitalizzazione nei processi industriali. Un settore che ha necessità di essere rilanciato, non può prescindere da quelli che oggi sono gli elementi chiave per conquistare il mercato in termini stabili.