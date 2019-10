“La palma”, dichiara il primo cittadino, “era stata controllata e non presentava segni di infezione a causa del punteruolo rosso. A Simaxis tutte le palme malate sono state tagliate e curate, nessuna delle piante è in pericolo”.

Il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu replica alle contestazioni emerse dopo l’incidente avvenuto ieri nel parco giochi del paese, vicino alla stazione dei Carabinieri, dove una palma è caduta su un’altalena, fortunatamente mentre nel parco non c’erano bambini.

Palma cade su un’altalena a Simaxis: il sindaco risponde alle accuse “La pianta al momento dei controlli non presentava segni di infezione da punteruolo rosso”

“L’episodio è un fatto grave”, prosegue il sindaco Obinu, “ma poteva succedere dovunque”.

“Per quanto riguarda le altre critiche sollevate, voglio dire che il parchetto non è affatto in uno stato d’abbandono. I giochi sono stati sostituiti recentemente e la fontana è stata rotta da qualche individuo, tutte cose che non dipendono dall’amministrazione”.

Leggi anche Palma cade su un’altalena del parco per bambini: “Poteva essere una tragedia”

Lunedì, 21 ottobre 2019

L'articolo Palma caduta a Simaxis: il sindaco replica e contrattacca sembra essere il primo su LinkOristano.it.