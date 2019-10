“Ri-Giochiamo insieme”: un pomeriggio al parco con la Uisp Oristano

Laboratori di riciclo creativo e giochi di movimento per le famiglie e i bambini



La Uisp – Sport per tutti, il Comitato Territoriale di Oristano Aps, organizza “Ri-Giochiamo insieme”, che si terrà domani, dalle ore 16 alle 18, nel Parco Brigata Sassari, in via Solferino n˚18, a Oristano.

L’iniziativa è aperta a tutti. Nel parco le famiglie avranno modo di condividere un’esperienza all’insegna del gioco e del divertimento in un’ottica ecologica. I bambini con i propri genitori, guidati dal personale Uisp, si cimenteranno in laboratori di riciclo creativo con materiali anche propri, con i quali creeranno l’attrezzatura necessaria allo svolgimento di giochi di movimento da affrontare in copia adulto-bambino.

“Considerando che il tema portante della Campagna di quest’anno sarà “L’Italia vietata ai minori””, spiegano gli organizzatori, “la nostra associazione si propone di riportare le famiglie con bambini in uno di quei luoghi della città di Oristano originariamente a loro dedicato con lo scopo di dare il proprio, seppur piccolo, contributo al contrasto della povertà educativa in un luogo simbolico”.

L’evento nasce in occasione della settimana di mobilitazione che si svolgerà a partire da oggi fino a domenica 27 ottobre in tutta Italia per la campagna “Illuminiamo il futuro”, lanciata da Save the Children.

Lunedì, 21 ottobre 2019

L'articolo “Ri-Giochiamo insieme”: un pomeriggio al parco con Uisp Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.