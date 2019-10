Omicidio Desiree Mariottini: quattro persone a processo per omicidio e violenza

Il gup Clementina Forleo ha rinviato a giudizio quattro cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata senza vita all’alba del 19 ottobre 2018 in un casolare abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Il processo, per reati che vanno dalla violenza sessuale all’omicidio, avrà inizio il 4 dicembre prossimo davanti alla terza corte d’assise di Roma. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT