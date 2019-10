Porto e crociere: l’ex consigliere Lilliu contro il Consorzio

Dure critiche all’ente industriale di Oristano

Critiche da Giampaolo Lilliu, ex consigliere comunale di Oristano del gruppo Essere oristanesi, sui progetti per la valorizzazione del porto industriale in scalo croceristico. Nel mirino soprattutto il Consorzio industriale di Oristano.

“Come può un ente strumentale come il Consorzio industriale essere protagonista in prima linea per la promozione del traffico delle navi da crociera con risultati disastrosi e dimenticando il suo ruolo, che dovrebbe essere quello di agevolare investimenti per portare ad Oristano industrie capaci di dare sviluppo economico e occupazionale”, domanda polemicamente Lilliu. “Oggi è un agenzia immobiliare e commerciale incapace di promuovere Oristano e la Sardegna tutta nel settore industriale”

“Per il turismo”, prosegue Giampaolo Lilliu, “ci sono enti e associazioni che possono agevolare il turismo anche quelli dei croceristi”.

“Mi spaventa”, afferma ancora l’ex consigliere Lilliu, “che nessuno prenda posizione sul ruolo del Consorzio, del suo presidente e del cda. Un ente che spende risorse economiche pubbliche sul settore turistico, che potrebbero essere indirizzate in altri settori più attinenti ai ruoli del Consorzio”.

“Il tema”, conclude Lilliu, “è di stretta attualità, vista la proposta del governo regionale in merito alla riforma dei Consorzi industriali che ha già sollevato polemiche e prese di posizione da parte degli stessi Consorzi: “toccare la casta” è sempre difficile”.

