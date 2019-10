Tante opere artistiche per abbellire strade e piazze di Oristano

Tante opere artistiche per abbellire strade e piazze delle periferie di Oristano

Le realizzeranno gli studenti del Liceo artistico insieme ai cittadini. Coinvolti comune, enti e associazioni. In programma laboratori ed eventi



Oristano diventerà una galleria culturale e artistica a cielo aperto, grazie al progetto innovativo del Liceo Artistico, che mira a migliorare e riqualificare le periferie della città.

Gli attori dell’iniziativa non saranno solo gli alunni dell’istituto ma anche i cittadini, che partecipando a laboratori e attività guidati da professionisti del settore, creeranno una vera propria rete collaborativa, punto di forza per lo sviluppo dell’intero programma.

La proposta progettuale “Una scuola Grande come il Mondo”, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, permetterà a cittadini e alunni di creare delle vere proprie opere artistiche da installare nei quartieri di San Nicola, Sa Rodia, Torangius, Sacro Cuore e Sant’Efisio. I primi laboratori inizieranno in questi giorni e dureranno per l’intero anno scolastico.

Attraverso un’applicazione per smartphone sarà possibile vivere dal telefonino una vera e propria esperienza turistica, fatta di mappe, musiche e tecnologie che mettono in collegamento le varie opere artistiche create.

Il Liceo sarà aiutato da diversi partner. Il comune di Oristano, tramite la biblioteca, si occuperà della realizzazione di eventi culturali, laboratori di lettura e la creazione di una galleria fotografica, sulla storia dei quartieri. La pinacoteca, invece, si occuperà dell’allestimento di esposizioni temporanee e dell’organizzazione delle giornate di pittura “en plein air”, per valorizzare i quartieri di interesse.

Il Centro Servizi Culturali, seguirà il progetto “Cinema delle periferie”, grazie al quale il cinema sarà portato nei quartieri coinvolti, con nove proiezioni (tre per ogni quartiere). L’Unla organizzerà anche tre passeggiate periferiche con percorsi guidati dai singoli quartieri.

La Factoria si occuperà di eventi di partecipazione attiva degli abitanti, promuovendo la realizzazione di idee per migliorare il benessere dei cittadini e fornendo, inoltre, consulenza pedagogica e consulenza grafica. Il C.P.I.A n.4, Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, lavorerà a sostegno della Factoria.

La comunità “Il Gabbiano”, realizzerà un progetto che coinvolge persone con disabilità. Parteciperà, inoltre, alla produzione di un’opera artistica da collocarsi in un punto della città.

Gli Istituti comprensivi n. 2, 3 e 4, situati nei quartieri coinvolti, prenderanno parte ai percorsi Pedibus: i bambini, con l’aiuto degli insegnanti, si cimenteranno nella produzione di opere artistiche atte ad abbellire le loro scuole.

L’iniziativa è stato presentata questa mattina nell’aula consiliare del Comune dal preside Pino Tilocca, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, il direttore del Centro Servizi Culturali Marcello Marras, degli alunni del Liceo Artistico, dei vari partner del progetto e dei sindacati.

Lunedì, 21 ottobre 2019

