Angoscia per la scomparsa di Marco Frau, ricerche in tutta la Sardegna: “Papà, telefonami”

Da sei giorni Marco Frau è un fantasma. Il maestro 52enne scomparso da Assemini non si trova: volontari, droni e cani specializzati nella ricerca di persone, anche ieri, hanno purtroppo “girato a vuoto”. Sia nella città dove Frau viveva da qualche tempo, sia a Cagliari e a Villasimius, le ricerche non hanno dato nessun esito. I carabinieri di Assemini, agli ordini del comandante Eugenio Lampis, hanno già parlato con tutti i familiari e le persone che, nell’ultimo periodo, hanno avuto anche il minimo contatto con Marco Frau. Nessuno, però, ha saputo fornire elementi utili. Adesso le ricerche sono state estese a tutta la Sardegna: come previsto infatti dal protocollo, tutti i comandi di polizia locale sono stati avvisati ed è stata diramata una fotografia dell’uomo. “Stiamo andando avanti senza sosta, anche questo pomeriggio continueremo le ricerche nella zona”, spiega, contattato da Casteddu Online, Lampis. Del caso, intanto, se ne sta occupando anche la popolare trasmissione tv della Rai “Chi L’Ha Visto?”: nel sito è stata infatti pubblicata la scheda con tutti i dettagli del cinquantaduenne, con relativa fotografia.

Una delle figlie, Michela, lancia un nuovo appello attraverso il nostro giornale e fornisce alcune informazioni che potrebbero essere utili: “Mio padre fuma sempre sigarette ‘girate e le conserva dentro un pacchetto di Ms gialle. Quando è molto agitato arriva a tremare. Chiunque lo veda, lo fermi e ci parli. Lo sto cercando anch’io senza sosta. Spero di ricevere una sua telefonata”.

