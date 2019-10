Oristano festeggia una nuova centenaria

Oristano ha una nuova centenaria: Amelia Rovere. Nata a Bolzano il 20 ottobre del 1019, la signora Amelia, dopo esser stata festeggiata dai suoi cari ieri, ha ricevuto oggi la visita dell’assessore comunale Carmen Murru che le ha rivolto gli auguri di tutta la comunità oristanese e le ha donato una targa ricordo.

Nata a Bolzano dove per alcuni anni lavorò in Comune, nella segreteria del podestà, la signora Amelia Rovere dal 1951 si trasferì a Oristano insieme al marito Antonio Traversa, allora direttore dell’impresa di costruzioni Mondelli di Milano che in quegli anni era molto attiva in città e provincia nella realizzazione di numerose opere pubbliche.

Madre di due figli, Marco e Chiara, la signora Amelia ha sempre collaborato con il marito nelle attività di segreteria dell’azienda e ha sempre coltivato la passione per l’ambiente e il turismo.

Lunedì, 21 ottobre 2019

