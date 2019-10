“Le mie foto rubate per un libro sui funghi della Sardegna, assurdo: chiederò i danni”

A segnalargli quell’opera, in totale buona fede, è stato un amico: “Mi ha telefonato, dicendomi che in edicola aveva trovato un libro dedicato ai funghi della Sardegna e che il c’era anche il mio nome tra quelli degli autori”. Ma lui, Renato Brotzu, famoso micologo sessantottenne e grande esperto di funghi, non ne sapeva nulla. Autore a sua insaputa, praticamente: “Dentro il libro, che costa venti euro, ci sono tante mie foto e anche testi, pubblicati senza la mia autorizzazione e assemblati senza nessun nessun criterio scientifico, con totale incompetenza e improvvisazione”. Ha sfogliato tutte le pagine di quel libro, Brotzu, notand la grande mole di materiale “di mia proprietà”. Contattato da Casteddu Online, Brotzu è netto: “Questa pubblicazione deve sparire da tutte le edicole, subito. Ogni copia costa venti euro”, spiega il micologo.

Da qualche ora, il “caso” è tra le mani dei suoi avvocati: “L’autore ha addirittura annunciato che è solo il primo libro, ci sono altre otto uscite, una vera e propria collana. L’opera non è affidabile e ingannevole, i miei legali citeranno l’autore per danni, sia materiali sia di immagine”.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.