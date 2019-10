Operazione dei carabinieri: denunce a Mogoro, Pau, Morgongiori e Masullas

Un altro artigiano, S.F., 66 anni, è stato denunciato ad Ales, per aver abbandonato materiali ferrosi e di alluminio in un terreno.

A Mogoro è stato denunciato un artigiano edile di 58 anni, S.M., per gestione non autorizzata di rifiuti: è stato sorpreso mentre bruciava alcuni pannelli di materiale plastico.

Operazione straordinaria di controllo da parte dei carabinieri lo scorso fine settimana in Marmilla che ha portato a sei denunce, quattro segnalazioni al prefetto e sei contravvenzioni al codice della strada. In aiuto ai militari della Compagnia di Mogoro sono intervenute nella zona anche 20 pattuglie con 40 uomini inviate dal comando provinciale dei carabinieri, come ha evidenziato il comandante del reparto operativo di Oristano, il tenente colonnello David Egidi. Le persone controllate complessivamente sono state 223, 180 i veicoli e controllati anche 19 esercizi pubblici.

A Masullas, invece, è stato fermato dai carabinieri un uomo di 48 anni, che in stato di ebrezza guidava una motoape: aveva un tasso alcolemico di 3,45 e gli è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo.

Un altro uomo, sempre in stato di ebrezza, è stato identificato, invece, ad Ales, in un esercizio pubblico dove stava importuando gestori e clienti.

Da segnalare quindi tre segnalazioni al prefetto scattate in seguito all’operazione dei carabinieri in Marmilla, in tema di stupefacenti. Riguardano un giovane di Gonnostramtza di 29 anni, trovato in possesso di 3 semi di marijuana; un giovane di 21 anni di Mogoro, sorpreso con 0,46 grammi di hashish e un altro giovane di 20 anni, sempre di Mogoro, con 0,15 grammi di marijuana. Ancora un giovane di 19 anni, residente a Mogoro, ma originario di San Gavino trovato in possesso di 2,4 grammi di marijuana, e un giovane di Masullas di 18 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri.