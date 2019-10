Al via festival sui cortometraggi

Oltre 1200 cortometraggi in gara arrivati da tutto il mondo: Norvegia, Argentina, Colombia, Algeria, Cile, Messico, Cuba, Iran, Iraq, Corea, Kenya, Indonesia, Israele e Venezuela. Tra gli ospiti Ferdinando Vicentini Orgnani, autore del film "Ilaria Alpi: il giorno più lungo", l'attore siciliano Enrico Lo Verso, il popolare attore Remo Girone, interprete del celebre Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo La piovra, l'attore, comico e cantante Francesco Salvi. Madrina della serata finale l'attrice Eliana Miglio. Al martedì 29 ottobre a Cagliari la 12/a edizione del PuntodiVistaFilmFestival, Concorso itinerante internazionale di cinematografia organizzato dall'associazione culturale Art'In, diretta da Romano Usai.

Cinema, teatro, fumetto e musica saranno ancora una volta i protagonisti della rassegna che nel corso degli anni ha ospitato in città numerosi e illustri protagonisti del cinema italiano. Da Philippe Leroy a Dario Argento, da Maurizio Nichetti a Maria Rosario Omaggio, da Franco Nero a Giovanni Veronesi, da Riccardo Milani a Bruno Bozzetto. Tra le novità del Festival, che da dodici anni offre uno spazio di scambio e incontro tra pubblico e professionisti del settore, il Concorso-Festival in viaggio.

In giro per la Sardegna saranno organizzati eventi di spettacolo tra cinema e musica, teatro, letteratura in relazione alle peculiarità culturali, ambientali, economiche e turistiche del singolo territorio. Altra novità è il concorso "Il cinema in tasca", dedicato ai giovani dei comuni aderenti al progetto e riservato a corti inediti prodotti con videotelefonino. La prima serata in programma martedì 29 ottobre sarà dedicata al cinema e al giornalismo d'inchiesta. Ospite il regista Ferdinando Vicentini Organi, autore del film, Nastro d'argento nel 2003, "Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni", pellicola che ripercorre l'ultimo mese di vita della giornalista Rai e del suo operatore di riprese Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio in Somalia.