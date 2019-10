Incendi in mezza provincia, come fosse una giornata d’estate

Il fuoco alimentato anche dagli abbruciamenti. Interventi a Pesaria, San Quirico, Suni, Marrubiu, Terralba, Riola, Siamaggiore, Solarussa e Tramatza

Ancora incendi nelle ultime 24 ore in provincia di Oristano. Nella zona di Suni, in Planargia, nelle ultime settimane teatro di numerosi focolai, è dovuto intervenire un elicottero decollato dalla base di Fenosu in tarda mattinata. Le fiamme si sono sviluppate nella zona di Gianna Funtana. Sul posto la forestale della Stazione di Bosa coadiuvata da 2 squadre Forestas di Bosa e Macomer. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo alberato a sughera e macchia evoluta.

Alla prime luci dell’alba, invece, i vigili del fuoco di Oristano sono dovuti intervenire a San Quirico dove ha preso fuoco un pagliaio in un’azienda agricola, ridotto in cenere. I danni sono ingenti.

Fuoco anche nelle campagne di Marrubiu e Terralba.

Sempre i vigili sono stati mobilitati durante la notte, in una decina di interventi, per altrettanti incendi innescati anche da abbruciamenti incontrollati. Da Pesaria a Siamaggiore, da Solarussa e Tramatza e Riola Sardo.

Domenica, 20 ottobre 2019

