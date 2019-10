Tentano di rubare un Doblò in via Roma a Cagliari: scatta il doppio arresto dei carabinieri

Furto di veicoli in via Roma a Cagliari: scatta il doppio arresto dei carabinieri. Stanotte, intorno alle 3:30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato in concorso nonché danneggiamento aggravato, due cagliaritani classe 1997 e classe 2000. Entrambi sono stati sorpresi in piena flagranza dai militari operanti all’interno di un Fiat Dobló nel tentativo di impossessarsene. Dagli accertamenti eseguiti dal personale operante veniva altresì constatato il danneggiamento di un altro veicolo Fiat punto Parcheggiato nelle vicinanze. Pertanto, veniva accertato che entrambi i soggetti pregiudicati avevano tentato, previa effrazione, di rubare uno dei due veicoli. I due sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di alcuni effetti personali di proprietà dei titolari dei rispettivi veicoli. Tradotti immediatamente presso il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, entrambi sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza. Domani il rito direttissimo.

