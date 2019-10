Ubriaco lascia l’auto in mezzo alla 131 e vaga per i campi: in manette agricoltore di 29 anni

Si aggirava in stato di alterazione da abuso di alcolici nei campi al lato della 131, all’altezza del chilometro 33, dopo aver abbandonato l’auto in mezzo alla strada creando non poco intralcio e grave pericolo per la circolazione. I militari della stazione di Serrenti, ieri mattina, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni automobilisti e dell’Anas, hanno messo in sicurezza la sua auto e poi hanno tentato di ricondurlo con loro, ma l’uomo, un giovane agricoltore di 29 anni, di San Gavino, non voleva saperne opponendo resistenza. E’ arrivato ad attaccarsi al guardrail, urlando e minacciando i militari. Così è stato immobilizzato ed arrestato per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di udienza direttissima da fissarsi lunedì prossimo a Cagliari. La sua auto, priva di assicurazione, è stata sequestrata.

