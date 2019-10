Atzara finalista alla trasmissione il Borgo dei Borghi, il Sindaco: “E’ il riscatto delle zone interne”

Atzara finalista alla trasmissione ”Il borgo dei borghi 2019” di RAITRE. Il piccolo borgo del Mandrolisai rappresenterà la Sardegna tra i 20 borghi che hanno superato la selezione eliminatoria e che andranno in gara nella finale.

Il Sindaco Alessandro Corona: ”E’ il riscatto delle zone interne, la Sardegna non è solo mare e coste”.20 regioni e 20 borghi di grande eccellenza si sfideranno nell’ultima puntata de ”Il borgo dei borghi” condotto da Camila Raznovich, programma giunto ormai alla sua settima edizione che elegge, ogni anno, il Borgo più bello d’Italia.

La finale si terrà, oggi, domenica 20 ottobre, a partire dalle 20:30 e tra i borghi finalisti ci sarà anche Atzara, chiamata a rappresentare tutta la Sardegna.

Grande risultato del Comune di Atzara che raggiunge la finale del programma di RAI TRE superando la concorrenza di Castelsardo e San Teodoro.

Il piccolo borgo del Mandrolisai, conosciuto per il suo vino rinomato, per l’arte e per il Paesaggio storico rurale d’Italia, ha incantato i telespettatori con le sue tradizioni e con la luce e i colori del suo centro storico e dei suoi vigneti.

(foto dalla pagina Facebook eventi comune di Atzara)

