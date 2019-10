Banditi maldestri nella sala slot di via Peretti: armati di pistola, perdono il bottino di 25 euro. Incredibile “colpo” nel sabato notte a Cagliari al Dream Play: in due si presentano armati di pistola, il titolare Davide Pinna racconta l’episodio mentre i carabinieri prendono le impronte digitali a pochi minuti dalla beffarda rapina. “Hanno puntato la pistola contro il mio dipendente e hanno portato via i soldi, poi sono scappati: abbiamo ritrovato per terra i 25 euro che avevano rubato. Sul posto sono subito intervenuti i militari chiamati da noi, che ora esamineranno i video dei filmati delle telecamere”. I banditi potrebbero avere dunque le ore contate, dopo la rapina riuscita ma diventata quasi un autogol in via Peretti.

