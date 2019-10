Motociclista di Terralba ferito gravemente in un incidente stradale Scontro tra Fonni e Ovodda. Il giovane trasportato in elicottero all’ospedale di Olbia

Un motociclista di Terralba (e non di Oristano come in un primo tempo era stato riferito) è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamane lungo la strada statale 128, tra Fonni e Ovodda. L’uomo, Carlo Melis, di 31 anni, è stato soccorso con l’elicottero del servizio 118 ed è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due moto e un’auto e sono rimaste ferite altre quattro persone, trasportate all’ospedale di Nuoro in ambulanza.

Sul posto i soccorritori del servizio 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Fonni e Nuoro.

Sabato, 19 ottobre 2019

L'articolo Motociclista di Terralba ferito gravemente in un incidente stradale sembra essere il primo su LinkOristano.it.