Veterinaria: Uniss,verifica irregolarità

(ANSA) - SASSARI, 19 OTT - L'Università di Sassari verificherà se ci siano state irregolarità nella gestione amministrativa e contabile delle cliniche veterinarie e valuterà eventuali responsabilità da parte di chi ha deciso di chiuderle.

Ad alcuni giorni dalla sospensione delle attività della struttura e dopo essere finito sotto attacco da parte della politica, l'ateneo sassarese passa al contrattacco e annuncia il pugno di ferro. "È stato istituito un comitato per un Audit interno, per verificare possibili irregolarità nella gestione amministrativo-contabile", informa l'Università con una nota.

Saranno accertate anche "eventuali responsabilità legate alla decisione di chiudere l'ospedale didattico veterinario", annuncia l'ateneo, sintetizzando il proprio pensiero a un comunicato stampa in cui precisa anche che "le molte notizie circolate in questi giorni sui media a proposito dell'ospedale didattico veterinario non sempre erano corrette".