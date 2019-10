Alunni, associazioni e politici uniti nella pulizia del Colle di Monte Urpinu (VIDEO)

Le associazioni Sardegna Sotterranea, ICS Ingegneri, NaturalMente Sardegna, FIAB, e tante altre ancora, unite per la salvaguardia del clima e dell’ambiente, si sono date appuntamento stamattina con picozze e rastrelli per ripulire il versante del Colle di Monte Urpinu da cumuli di rifiuti abbandonati da Manu anonime. Presenti alla manifestazione di grande successo (oltre 200 le persone presenti), il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il Direttore Generale dell’Ufficio patrimonio regionale Umberto Oppus, i presidenti delle Commissioni Cultura e Sicurezza, Enrica Endrich e Marcello Polastri. Durante le operazioni di pulizia collettiva, durate diverse ore, c’è stata anche l’occasione di visitare una zona vandalizzata negli anni: la vecchia batteria contraerea con le postazioni per cannoni, che vennero adibite a locale notturno con annessa gelateria ma, una volta chiuso il locale, sulla cima del Colle di Monte Urpinu, cadde l’oblio. “Oggi abbiamo dato un segnale forte di vicinanza, voglia di fare e di fare bene per l’ambiente” ha detto Maria Sias, presidente dell’associazione Ingegneri. “È stata una iniziativa riuscita perché hanno preso parte tantissimi alunni delle scuole” ha detto Marcello Polastri, alla guida della Commissione comunale Patrimonio e politiche per la Sicurezza. Al termine della mattinata di pulizie spontanee , con ben 7 associazioni e 3 scuole coinvolte, sul belvedere di Monte Urpinu sono nate 2 grandi aiuole con alberi e piantine verdi di mirto, corbezzolo, rosmarino, lentisco. “Per una Cagliari con più alberi e piante e meno sacchetto di spazzatura sparsi in giro” ha aggiunto Umberto Oppus. L’impegno delle associazioni prosegue dunque con l’appoggio delle istituzioni, Comune e Regione, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e delle colline di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.