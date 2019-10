Nessuna traccia di Marco Frau, il maestro scomparso da 4 giorni: ricerche a Cagliari e Villasimius

Gli occhi elettronici dei droni utilizzati tra i canneti, gli alberi, gli stagni e i corsi d’acqua di Assemini? Non hanno mostrato nessuna traccia riconducibile a Marco Frau, il maestro di 52 anni scomparso nel nulla tra martedì notte e mercoledì mattina dalla sua abitazione di via Pola. Lì, tra i metri quadri al piano terra di una palazzina a due piani, tutto è stato trovato in ordine: letto fatto, cucina senza nemmeno una virgola fuori posto e i suoi animali, un cane e due gatti, intenti a gironzolare tra una stanza e l’altra. Ma, soprattutto, poggiati sopra un tavolo sono stati trovati il suo telefonino e i suoi occhiali, oltre che portafogli e chiavi di casa: perche Frau li ha lasciati lì? Magari prevedeva di doversi spostare solo per pochi minuti? Impossibile saperlo e impossibile formulare qualunque ipotesi: “Qui non conosceva nessuno, potrebbe essere andato ovunque, o a piedi o con i mezzi pubblici visto che non guida”, afferma, contattato da Cagliari Online, l’ufficiale della polizia Municipale di Assemini, Antonello Pireddu. Nelle ultime ore tanti volontari, Protezione Civile e Forze dell’ordine hanno perlustrato Assemini, ma senza nessun esito.

Nelle prossime ore le ricerche andranno avanti, “anche a Cagliari e Villasimius, due luoghi familiari per Marco Frau, oltre che facilmente raggiungibili da Assemini. Confermo che nel suo appartamento non è stato trovato nessun segno di effrazione”. Insomma, il mistero sea scomparsa del 52enne continua, e in parallelo aumenta sempre più l’angoscia dei suoi parenti e dei suoi conoscenti. Chiunque lo veda o possa fornire informazioni utili può chiamare il 112. La foto dell’articolo mostra Marco Frau senza il pizzetto che aveva nell’ultimo periodo: la redazione ha scelto di utilizzarla dopo aver ricevuto l’ok dalla figlia Michela. Al momento, infatti, non si può scartare nessuna ipotesi, inclusa quella che l’uomo possa essersi rasato dopo la scomparsa.

L'articolo Nessuna traccia di Marco Frau, il maestro scomparso da 4 giorni: ricerche a Cagliari e Villasimius proviene da Casteddu On line.