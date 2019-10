Samassi, giovane di 22 anni coi vermi della mosca spala larve negli occhi: “Mio figlio, colpito dai parassiti”. La diagnosi non lascia spazio a dubbi: miasi all’occhio destro. Un leggero fastidio a un occhio si è rivelato una spiacevole sorpresa per Andrea: nessun granello di polvere e tanto meno un ciglio incastrato nella palpebra bensì un brulichio di minuscoli vermi. Il giovane, incredulo, si è ritrovato numerosi parassiti nell’occhio. La mamma Valeria Putzolu che l’ha accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico racconta: “Ci è stato riferito che la colpa è da attribuire alla mosca spara larve, ben conosciuta in Sardegna. Un fatto non del tutto infrequente negli animali, senza ombra di dubbio abbastanza raccapricciante quando capita all’uomo. A mio figlio, che non sa come possa aver preso le larve, in ospedale gli hanno spiegato che possono essersi depositate nell’occhio anche in seguito a dei granelli di terra infetti, in un primo momento si è recato dalla guardia medica locale per poi essere visitato e curato dagli specialisti del pronto soccorso dell’ospedale di Monserrato”.

Sei in tutto i piccoli vermi estratti sotto anestesia dal bulbo oculare e una cura da seguire a casa per cinque giorni a base di Betabioptal gel con la raccomandazione di recarsi nuovamente al pronto soccorso nel caso in cui, eventualmente, altre larve si dovessero schiudere. “Un pericolo da non sottovalutare assolutamente. I danni causati da questi vermi, se non rimossi immediatamente, potrebbero essere molto gravi: dalla paralisi alla cecità, ci hanno riferito i medici”, spiega ancora scossa Valeria, la mamma del giovane che ora fortunatamente sta meglio.

