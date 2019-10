In distribuzione la nuova guida di Oristano scritta dagli studenti del De Castro Il ricavato delle vendite per aiutare le suore di clausura

E’ da oggi in distribuzione la guida “Selfie di noi”, realizzata dagli studenti del Liceo Classico De Castro di Oristano. Stamane la presentazione ufficiale nella sala con ferenza della scuola, dove sono intervenuti, oltre al dirigente scolastico Pino Tilocca, anche il vicesindaco e assessore alla Cultura di Oristano, Massimiliano Sanna, Gemma Gemmiti, fondatrice della Gemma Edizioni, la casa editrice che ha pubblicato la guida, e i professori referenti del progetto, Mariella Sanna e Ivo Serafino Fenu. C’erano anche gli studenti diplomati lo scorso luglio, che hanno preso parte al progetto in questi tre anni oltre ai ragazzi del Liceo artistico.

“Selfie di noi” descrive Oristano vista dai ragazzi. La storia, i colori, gli odori, i sapori e le tradizioni di Oristano descritte in tre lingue: italiano, inglese e sardo. “Un progetto pluriennale”, ha spiegato il dirigente Pino Tilocca, “di alternanza scuola-lavoro che ha visto gli studenti impegnanti non solo in una fase di progettazione e realizzazione della guida ma anche in una sua pubblicazione e diffusione”.

“L’intero ricavato andrà devoluto alle Suore di Clausura della “Congregazione del Verbo incarnato” che hanno fatto in questi ultimi anni un ottimo lavoro culturale, rivitalizzando un polo importante come quello rappresentato dal Santa Chiara”, dichiara il preside Pino Tilocca.