“Furbetti” del ticket sanitario sorpresi dalla Finanza: due persone nei guai

Scoperte due persone che hanno indebitamente usufruito dell’esenzione dal ticket sanitario.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch e quelli della Tenenza di Iglesias hanno individuato due persone, una di Villa S. Pietro e l’altra di Sant’Antioco, che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che il primo soggetto controllato risultava in realtà godere di una situazione economica superiore rispetto ai limiti previsti per l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, usufruendo così indebitamente dell’agevolazione a fronte degli esami clinici ricevuti presso strutture pubbliche e convenzionate per un importo complessivo pari a 516 euro, mentre per il secondo è stato appurato che nel periodo di erogazione delle agevolazioni, seppur avesse autocertificato lo stato di disoccupazione – strumentale per l’accesso al beneficio in parola – lo stesso era regolarmente impiegato in attività lavorativa, usufruendo così indebitamente di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per un importo pari a 428 euro.

A responsabili è stata comminata una sanzione pari, per ciascuno, al triplo della somma relativa alle prestazioni sanitarie ricevute e sono stati altresì segnalati alla A.S.L. di competenza per il recupero delle somme indebitamente fruite in esenzione.

