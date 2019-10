Furto in un bar tabaccheria a Selargius: i ladri fuggono con 6mila euro

Selargius, furto in un bar-tabaccheria.

Alcuni malviventi hanno sollevato la serranda di un locale in viale Trieste e hanno portato via il denaro contenuto in cassa, per un valore id circa 6mila euro.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. In particolare, si stanno visionando i filmati di alcune telecamere.

