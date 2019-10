“Certe luci non puoi spegnerle”: a Cabras tanta musica per la lotta ai tumori Presentata l’iniziativa benefica che porterà sul palco numerosi artisti sardi

Totale la collaborazione degli amministratori comunali di Cabras per quella che definiscono una ‘iniziativa di nobile valore’ per le finalità profonde che ne sono alla base.

“E’ uno degli obiettivi di questa amministrazione promuovere progetti che incoraggino la messa in pratica di sani stili di vita” sono le parole dell’assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Alessandra Spanu. “Da un punto di vista più strettamente sociale, siamo lieti di patrocinare l’evento perché è in linea col nostro lavoro per la creazione di una comunità sempre meno individualista, che si prenda cura dell’altro. Ciò che questa associazione è riuscita a mettere in piedi è encomiabile”.

Significativo l’intervento di Antonello Trincas, presente alla conferenza in rappresentanza del mondo medico, il quale ha evidenziato un forte aumento nell’incidenza dei tumori nella cittadina cabrarese, in particolare quelli dell’apparato digerente e respiratorio, fortemente legati ad alimentazione scorretta, cattive abitudini e stile di vita sedentario. “Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso”, ha sottolineato Trincas citando Ippocrate, “avremmo trovato la strada per la salute”.

La prima edizione della manifestazione “Certe luci non puoi spegnerle” inizierà alle 16 nel Centro Polivalente di via Tharros, con il convegno “Ricerca e Prevenzione: strumenti di supporto nella lotta al tumore”, che vedrà la partecipazione di personalità di spicco nel campo dell’oncologia e della salute fisica. Interverranno Tito Sedda, direttore del reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino di Oristano, Antonello Trincas, specialista in Scienze dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport, Giuseppe Obinu, coordinatore dell’Hospice di Oristano, insieme ai rappresentanti di due delle associazioni partecipanti: Eralda Licheri, presidente della sezione provinciale della Lilt e Maria Delogu, presidente dell’associazione “Komunque Donne odv”.

Musica e divertimento poi seguiranno nella piazza Don Sturzo del paese. Direttore artistico della serata, Marco Coa, che durante la conferenza ha illustrato nel dettaglio come si svolgerà la manifestazione e quali saranno gli artisti che calcheranno il grande palco allestito nella piazza Don Sturzo.