Automania, la nuova concessionaria sceglie stile ed eleganza

Le luci si sono accese sulla nuova sede della concessionaria Automania a Oristano, che ha lasciato via Cagliari per trasferirsi nella zona industriale di via Parigi.

Una nuova sfida imprenditoriale per Giancarlo Pusceddu, da quasi 15 anni nel settore e appassionato da sempre di macchine e motori, tanto da essere conosciuto anche nel mondo del rally, festeggiata ieri con una grande inaugurazione.

A tagliare il nastro l’amministratore Giancarlo Pusceddu, con a fianco la moglie Francesca Zappone, suo figlio Edoardo e l’assessore regionale all’industria Anita Pili.

Una festa con un ricco buffet dinner curato da Renzo Corona, accompagnato dalla musica dal vivo della Band Soul Kitchen e il dj set di Camedda e Camerada, arricchita dalla presenza di tanti clienti affezionati, amici e appassionati.

Le madrine della serata sono state Miss Sardegna 2018 e 2019, Benedetta Casciano e Bianca Fusco.

Grandi vetrate e il colore bianco dominano il nuovo showroom della concessionaria multimarca, ospitato in un ampio locale di circa 2000 metri quadri di esposizione su un totale di 5000 coperti, dotato di un service attrezzato. La nuova Automania è caratterizzata da un immagine, sia interna, sia esterna moderna e distintiva.

“Abbiamo progettato gli spazi per offrire al cliente un esperienza impeccabile, dal momento dell’acquisto e per l’ intera vita del veicolo”, spiega Giancarlo Pusceddu. “Disponiamo di uno spazio espositivo in cui immagine, tecnologia e architettura, si fondono per soddisfare al meglio le attese del cliente”.

“La nostra scommessa”, spiega ancora Pusceddu, “è quella di rendere questo show room non solo un luogo dove poter acquistare un auto, piuttosto un hub dove poter condividere esperienze ed emozioni attraverso i molteplici eventi che si susseguiranno nel tempo, toccando gli aspetti più variegati dell’arte, senza tralasciare quelli strettamente inerenti il mondo dei motori”.

“Questo è l’inizio di una nuova avventura”, conclude Pusceddu, “ma anche qui confermiamo il nostro modo di lavorare, mettendo il cliente sempre al centro dell’attenzione. Il segreto del nostro successo sta nell’unicità della nostra cultura aziendale e l’acquisto dell’auto sarà quindi solo il primo passo, perché scegliendo Automania si diventa parte di un sistema”.