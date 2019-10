Il clima cambia e l’agricoltura sta peggio: più costi e meno ricavi

Dal convegno Coldiretti ad Arborea una triste previsione: un’annata su due sarà una cattiva annata

Maggiori costi e minori ricavi di produzione comunicano meglio gli effetti dei cambiamenti climatici rispetto ai dati scientifici. Vale per l’agricoltura come per gli altri settori. Ci riguardano ormai da vicino con eventi straordinaria che rispetto al passato si susseguono con intervalli di tempo sempre più ravvicinati e lasciano degli strascichi spesso devastanti. “Nel 2018 abbiamo dichiarato tre stati di calamità in un anno”, ha detto Manuela Pintus, sindaco di Arborea, al convegno promosso da Coldiretti Oristano su “Cambiamenti climatici e agricoltura resiliente – sfide e opportunità”, svoltosi nel paese della bonifica.

“La temperatura media sta aumentando”, ha detto Pier Paolo Roggero, docente dell’università di Sassari, “l’anno scorso di 3 gradi in più rispetto alla media degli ultimi 40 anni cosi come cresce la presenza di alcuni gas ed in particolare dell’anidride carbonica che cresce in modo inedito: oggi abbiamo un dato mai visto prima”.

Secondo Massimo Gargano, direttore nazionale di Anbi “la Sardegna è tra le Regioni a rischio desertificazione”.

“Per questo”, ha dichiarato Gargano, “è necessaria una sfida infrastrutturale: per esempio di tutta l’acqua che cade ne raccogliamo solo l’11%. Cosi come bisogna pensare ad un consumo del suolo intelligente: in questa Regione assistiamo ad uno spopolamento ed abbandono delle zone interne con un conseguente spostamento e pressione nelle coste”.

Insomma il clima cambia è cambiano anche le produzioni.

“Oggi in media il 25% delle annate sono buone per la produzione di fieno, il 50% sono in media e l’altro 25% cattive”, ha spiegato ancora Pier Paolo Roggero, docente dell’università di Sassari. “La prospettiva per i prossimi anni è che le annate cattive arrivino ad oltre il 50%. Il nuovo clima cambia l’agricoltura: le quantità, le perdite, le spese. In generale ci sono maggiori costi o minori ricavi. Comunque ogni settore e ogni territorio avrà effetti diversi. Oggi sono pochissime le aziende che ancora non hanno fatto nulla per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ma occorre farlo in modo strategico e sinergico, mettendo insieme le competenze scientifiche, con le esperienze delle aziende e programmare insieme alla politica”.

Per questo servono scelte intelligenti e di prospettiva anche perché i fondi ci sono grazie al nuovo programma di sviluppo rurale 2020 – 2027.

“Abbiamo la grande occasione con il nuovo programma di sviluppo rurale ma serve programmare, avere un orizzonte su cui indirizzare la politica agricola e di conseguenza anche i fondi comunitari”, ha affermato in proposito Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna.

“Dobbiamo ragionare a lungo termine e utilizzare i fondi del Psr oculatamente e intelligentemente infrastrutturando il territorio e garantendo la crescita dell’agricoltura”, ha affermato Giovanni Murru, presidente di Coldiretti Oristano, rispondendo “anche all’esigenza di qualità e competitività richiesta dal mercato”, come ha puntualizzato Giancarlo Capraro, presidente di Coldiretti Arborea.

“Un ruolo fondamentale per metterle in pratica è quello svolto dai Consorzi di Bonifica”, secondo Emanuele Spanò, direttore di Coldrietti Oristano. “In Sardegna sono 7 e gestiscono 170 mila ettari infrastrutturati, anche se per farli funzionare meglio serve il coraggio di metterci mano in alcune cose che li frenano”, ha assicurato Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna.

Consorzi che comunque “sono già in campo con progetti e iniziative finalizzate a tagliare gli sprechi e raccogliere dati necessari per programmare consapevolmente”, ha voluto rimarcare Cristiano Carrus, commissario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.

“Un sistema complesso, com’è il sistema agricolo oggi, necessità di una visione sistemica”, ha affermato Alfonso Orefice, consulente Psr Coldiretti Sardegna. “I fondi ci sono ma purtroppo mancano i dati e l’elaborazione politica che va programmata per tempo consentendo di arrivare preparati pena la presentazione frettolosa e disorganica di programmi attinti da esperienze pregresse e quindi non adeguate alle nuove sfide”.

“I cambiamenti climatici sono nella nostra agenda politica dove al centro c’è l’uomo custode del territorio con l’agricoltore artefice protagonista”, ha concluso l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis, assicurando il sostegno della Regione alla soluzione di queste sempre più delicate problematiche.

Sabato, 19 ottobre 2019

