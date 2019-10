Lotta all’alta velocità a Monserrato, 4 attraversamenti rialzati accanto a scuole e chiese

Monserrato, ecco quattro attraversamenti rialzati. L’ordinanza è del sindaco Tomaso Locci che, facendo seguito alle numerose richieste dei cittadini e alle risultanze delle verifiche e sopralluoghi condotti col Comandante della Polizia Locale Massimiliano Zurru, ho disposto l’istituzione di 4 attraversamenti pedonali rialzati, “per limitare e prevenire infrazioni al codice della strada legate al superamento dei limiti di velocità e rendere cosi gli attraversamenti più sicuri in prossimità di chiese, scuole e fermate di mezzi destinati al trasporto pubblico”, ha dichiarato su Facebook il primo cittadino.

Le apposizioni avverranno in: via Seneca angolo Via San Gottardo, via San Gottardo pressi via San Cipriano, via San Fulgenzio angolo via Volta e via San Fulgenzio angolo piazza Galilei.

