Tumore colon-retto, nuovo percorso cure

(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - Il Policlinico Duilio Casula di Monserrato sempre più in prima linea nella lotta al tumore del colon retto. Nella struttura dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, dove vengono eseguiti quasi600 interventi chirurgici e 250 resezioni colo-rettali, di cui 199 per tumore maligno, è stato attivato il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta). Si tratta di un percorso garantito da un team di specialisti e personale sanitario dedicato, studiato per il paziente, che viene preso in carico dal momento della diagnosi e accompagnato in tutte le fasi della diagnostica, del trattamento medico, chirurgico e dei controlli successivi.

A breve, annuncia il direttore sanitario dell'Aou di Cagliari, Nazareno Pacifico, "ne seguiranno altri: la nostra intenzione è costruire percorsi che prendano in carico e seguano i pazienti in ogni fase della loro malattia". "Il Pdta - spiega Luigi Zorcolo, direttore della Chirurgia colon proctologica del Policlinico - è rivolto a tutti i pazienti con sospetto o con diagnosi già accertata di tumore del colon-retto. È un servizio importante perché accompagna e guida il paziente affetto da tumore del colon-retto nel suo percorso di diagnosi e trattamento. È un sistema coordinato che consente di: garantire ai pazienti un approccio personalizzato, ridurre i tempi di attesa per il trattamento, ottimizzare diagnosi e trattamento con un approccio multidisciplinare, migliorare la qualità e l'efficienza del servizio offerto, migliorare l'esperienza ospedaliera dei pazienti".

Al percorso si accede contattando l'ambulatorio unico per le neoplasie del colon-retto al numero 070 5109 3100 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 o scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .(ANSA).