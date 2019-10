È una delle domande-rompicapo legate al caso di Mattia Ennas, il diciannovenne di Quartu Sant’Elena morto, dopo essere precipitato da un palazzo di Mulinu Becciu a Cagliari, all’alba di domenica 25 agosto 2019. A quasi due mesi da quel “maledetto” giorno, la mamma Ornella Mulas ritorna a parlare a “La vita in diretta” su Rai 1 e, davanti a Lorella Cuccarini, fa quella che sembra essere qualcosa a metà tra una riflessione e una serie di domande: “Hanno visto Mattia insieme ad una ragazza bionda. Pensiamo ma non sappiamo con esattezza chi sia, abbiamo visto solo delle immagini e delle foto”, dice, “io non l’ho mai vista, non si è fatta sentire nemmeno per il funerale. Se non ha nulla da nascondere, avendo passato la notte con lui, sarebbe venuta”. Poi, le lacrime interrompono il discorso della mamma del diciannovenne. In studio presente anche il suo legale, Gianfranco Piscitelli: “Abbiamo dato mandato alla Bruzzone di compiere un’autopsia psicologica, noi escludiamo totalmente il suidicio”.

C’è anche spazio per tutta una serie di ricordi di Mattia Ennas. Dal suo lavoro in pescheria, “che amava anche se era faticoso”, ai sabati sera “trascorsi spesso in discoteca, come quel sabato notte al Poetto di Quartu Sant’Elena”. La mamma è sicura: “Mio figlio era super felice, appena tornato da una vacanza in Spagna, mi aveva fatto vedere tutte le foto che aveva fatto”. Insomma, il messaggio principale dei familiari continua ad essere solo uno: Mattia Ennas “non si è ucciso”.

L'articolo Mattia Ennas morto a Cagliari, la mamma in lacrime: “Chi è la ragazza bionda che era con lui?” proviene da Casteddu On line.