A Sennariolo sorgenti a secco: è emergenza, acqua dai pozzi comunali

Intervento straordinario di Abbanoa e Comune. In attesa delle analisi acqua non potabile

A causa della prolungata assenza di precipitazioni significative, negli ultimi giorni si è registrata una sensibile diminuzione della risorsa idrica fornita dalle sorgenti locali di Arghentes che di norma alimentano la rete al servizio del centro abitato di Sennariolo: la portata è diminuita dagli ordinari 0,8 litri al secondo a meno di 0,5 litri al secondo. Per superare la situazione di emergenza venutasi a creare, come già avvenuto negli anni precedenti, il Comune e Abbanoa hanno concordato di immettere in rete l’acqua proveniente dal pozzo comunale di “Sa Mandra” che consentirà di garantire una porta adeguata ai consumi delle utenze.

Da parte del sindaco è già arrivata l’autorizzazione: domani i tecnici di Abbanoa procederanno con il collegamento. In via precauzionale, in attesa dei risultati sulla qualità dell’acqua, il Comune emetterà una temporanea ordinanza di non potabilità. Verranno eseguite le analisi di laboratorio per consentire di accertare la idoneità dell’acqua e quindi la revoca dell’ordinanza.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le operazioni necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Venerdì, 18 ottobre 2019

