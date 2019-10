Brexit: intesa salva export 7mila q pecorino romano

Buone notizie per l'export del formaggio Dop sardo dall'intesa fra Unione europea e Gran Bretagna, che scongiura una "hard Brexit" senza accordi col ritorno di dazi e barriere doganali. Salvi 7.600 quintali di pecorino romano, per un valore di oltre 6 milioni di euro di esportazioni verso il Paese inglese.

"E' un'ottima notizia - dice il presidente del Consorzio per la tutela del pecorino romano, Salvatore Palitta -: per noi la Gran Bretagna rappresenta il terzo mercato in Europa, quest'anno in forte crescita, con +7,2% come fatturato e +17,6% come volume di prodotto. L'intesa raggiunta ieri sera protegge il nostro pecorino romano e dunque l'economia della Sardegna".

"Speriamo che già domani si riesca a ratificare l'accordo - aggiunge Palitta -, che fra l'altro ci consentirà di mantenere sul mercato britannico la tutela di tutti i prodotti Dop e Igp assegnata dall'Unione Europea. Dopo aver scongiurato i Dazi Usa, grazie al lungo lavoro che abbiamo fatto insieme ai nostri legali, l'accordo di oggi è un altro ottimo risultato".

Complessivamente, il valore dell'agroalimentare made in Italy destinato all'esportazione in Gran Bretagna, e tutelato da questo accordo, è di 3,4 miliardi di euro.