Un corso di guida sicura per chi va in moto L’organizza il Motoclub Oristano “Stefano Scintu”

Il Moto Club Oristano “Stefano Scintu”, associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana, ha organizzato per domenica prossima 20 ottobre, a Oristano, il I° Corso di Guida Sicura Avanzata in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, che invierà istruttori provenienti da varie parti d’Italia.

Il corso è rivolto a motociclisti già in possesso di esperienza di guida motociclistica ed è finalizzato alla riduzione dell’incidentalità attraverso la consapevolezza dei rischi connessi alle attuali condizioni di traffico e alle attuali caratteristiche dinamiche e meccaniche dei veicoli più recenti. L’obiettivo è fornire ai motociclisti gli strumenti “avanzati” in grado di far loro evitare i pericoli e affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza e corretta preparazione.

Al corso parteciperanno appassionati delle due ruote, ma soprattutto chi utilizza la moto per lavoro, come i motociclisti della Polizia locale di Oristano e varie figure professionali.

Venerdì, 18 ottobre 2019

